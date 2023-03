Desiree (23) kleurt altijd trouw haar vakje rood op verkiezingsdagen: ‘Er moet goed op de dieren gelet, dus stem ik op de Partij voor de Dieren’

Politie Ede rouwt om overlijden collega die kortgele­den nog zijn laatste wens in vervulling zag gaan

‘De vlag voor ons bureau hangt halfstok. Onlangs plaatsten wij een bericht over het huwelijk van een collega. Wij ontvingen het droevige nieuws dat deze collega is overleden. Onze gedachten zijn bij zijn familie!’ Dat laat politie Ede weten via Instagram.