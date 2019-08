Deze man zwemt het liefst in het tenue van Arjen Robben

Zwemmen in kleding mag lang niet overal. ,,Ik begon met kledingzwemmen in natuurwater, maar dat is in de winter te koud.” Het was wel een flinke stap voor Van Wijde om een zwembad te benaderen met de vraag of het daar ook mocht.



Vaak zijn er bezwaren omtrent de hygiëne van het zwemwater of vezels die slecht zijn voor de filters in het zwembad. ,,Maar ook zonnebrand zorgt voor verontreiniging en daar doet niemand moeilijk over. Sommige zwembaden vinden het aanstootgevend. Ik vind dat niet, maar ik heb respect voor hun standpunt.”



Bij Optisport – met zwembaden in het hele land, waaronder het Oosterbosbad – mag Van Wijde wel terecht, al vond hij het ook daar best moeilijk om toestemming te vragen om in kleding te mogen zwemmen. ,,Ik had een fijn persoonlijk gesprek met het zwembad en heb nu goed contact met personeel en badgasten. Ik hoor nu gewoon bij het meubilair.”



Schamen voor zijn fetisj doet hij zich niet. Hij trok zelf aan de bel bij de Barneveldse krant, waarna zijn verhaal in de landelijke media werd opgepakt. ,,De reacties zijn tot nu toe alleen maar positief. Misschien dat kledingzwemmen zo iets meer bekendheid krijgt en mensen weten dat ze niet de enige zijn.”