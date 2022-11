‘Diep triest’: vandaal lakt regenboogbankje in Ede midden in de nacht zwart, gemeente maakt werk van restauratie

Ede plaatst voor eind volgend jaar honderd flexwonin­gen

Net als veel andere gemeenten zet Ede tijdelijke huizen in om iets te doen aan de woningnood en de lange wachtlijsten voor met name sociale huurwoningen. ,,Voor kerst volgend jaar willen we honderd flexwoningen hebben geplaatst”, zegt wethouder Leon Meijer strijdvaardig.

9 november