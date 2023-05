Dit is hoe de eerste teams uit Ede dit weekeinde speelden

indebuurt.nl Anna van 30ml Ede: 'We spelen in op de vraag naar vegan, gluten­vrije en plantaardi­ge producten'

Midden in het centrum vind je 30ml Ede. Je kan hier de hele dag genieten van een kop koffie, verse sapjes, ontbijt of lunch. Eigenaresse Anna van Binsbergen begon ongeveer twee jaar geleden met het franchiseconcept in Ede.