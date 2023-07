Dode bij ernstig ongeval met vrachtwagen op A12 bij Ede

Simac Ladies Tour start in Ede; wie wordt de opvolger van Marianne Vos?

Pogingen om de Tour de France Femmes naar Ede te halen, hebben het tot nu toe niet gehaald. Wel is de stad erin geslaagd om etappeplaats te zijn in de Simac Ladies Tour. Deze World Tour etappewielerkoers voor vrouwen beleeft op dinsdag 5 september haar proloog nabij het centrum van Ede. De laatste etappe is op 10 september met start en finish in Arnhem.