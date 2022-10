Dode en zwaargewonde bij ernstig ongeluk, bestelbus botst tegen boom

Na drie jaar klinken de klanken van de taptoe weer in Ede: ‘Mensen vonden het prachtig’

Na de laatste keer in 2019 was er zaterdag dan eindelijk weer een Indoor Taptoe Ede. Ten overstaande van honderden toehoorders gaven muziekkkorpsen in de Van der Knaaphal een show weg.

2 oktober