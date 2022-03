Doetinchemse burgemeester Boumans aangesteld als informateur in Ede

Boumans werd daarvoor gevraagd door SGP-lijsttrekker Gerrit Flier, die met zijn partij de verkiezingen won in Ede. Het is de bedoeling dat Boumans met alle fracties in de raad een of meerdere gesprekken gaat voeren om zo te verkennen wat de samenstelling van de coalitie in Ede kan worden. Hij begint daar deze zaterdag mee.