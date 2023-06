Doorwaskervel: een bijzondere schermbloem duikt op in de Vallei

Politie houdt drugsdea­ler (25) uit Veenendaal aan en neemt meer dan 500 wikkels cocaïne in beslag

De politie in Veenendaal heeft afgelopen donderdag een 25-jarige man uit dezelfde plaats aangehouden op verdenking van het handelen in verdovende middelen. De politie heeft een grote hoeveelheid harddrugs en voor tienduizenden euro's aan contant geld in beslag genomen.