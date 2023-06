Drukte in buitenzwembaden doet nu soms al denken aan hoogseizoen: ‘Mooier had het jaar niet kunnen beginnen’

Goedgevulde parkeerplaatsen, veel fietsen in de stallingen en soms zelfs een wachtrij bij de kassa. Voor de buitenzwembaden in de regio is bij de start van de zomer gevoelsmatig het hoogseizoen al in volle gang. ,,Mooier had het jaar niet kunnen beginnen.”