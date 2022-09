Duo dat betrokken was bij optillen auto 112-fotograaf met shovel krijgt straf: ‘Ik raakte helemaal van slag’

Inzame­lings­ac­tie voor aangeval­len persfoto­graaf: ‘Hij had die auto net een maand en was er zo trots op’

LUNTEREN - Vrienden en collega's van de persfotograaf die maandagavond werd aangevallen in Lunteren, hebben een crowdfunding voor hem opgezet. Het streven is om genoeg geld in te zamelen voor een nieuwe auto.

22 april