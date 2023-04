DVO’ers zijn trots ondanks teleurstellend debuut in Ahoy: ‘Volgend seizoen halen we de grotere beker op’

,,Het was voor nu mooi dat wij met DVO op dit podium stonden. Een groot vak met heel veel supporters uit Bennekom. Dat was prachtig”, zei Koen van Roekel over de entourage in de ‘groenwitte’ zaal van Ahoy.

DVO grijpt naast de landstitel in sfeervol Ahoy; PKC is in korfbalfinale oppermachtig tegen Bennekomse club

,,En als we ‘2e’ wegkrassen, houden we er nog een mooie beker aan over. Natuurlijk is het balen. Tijdens de veldfinale van vorig jaar (ook tegen PKC, MD) was de teleurstelling anders. Toen verloren we in de laatste seconden. Nu kon ik het verlies tijdens de wedstrijd al verwerken. Het was te snel duidelijk dat het er voor ons niet in zat.”