E-biker gewond door botsing met automobilist in Ede

Bejaarde fietsster op e-bike gewond door botsing in Groesbeek

GROESBEEK – Bij een aanrijding op de kruising van de Mooksebaan met de Rijlaan in Groesbeek is donderdag tegen de avond een bejaarde fietsster gewond geraakt. Ze kwam in botsing met een auto en is per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.

28 oktober