E-biker naar ziekenhuis door botsing met automobilist in Ede

Edese kunste­naars halen duizenden euro’s op voor Oekraïense ouderen met veiling van eigen werk

Met een veiling van eigen werk zamelden Edese kunstenaars maandagavond zo’n 3500 euro in voor hulpbehoevende ouderen in het door oorlog geteisterde Oekraïne. In totaal gingen in het Atrium van Cultura 23 kunstwerken onder de hamer.

14 november