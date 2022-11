Ede baalt van minder treinen en bussen, maar ook van verdwijnen van elektrische bus

MET VIDEO ‘Diep triest’: vandaal lakt regenboog­bank­je in Ede midden in de nacht zwart, gemeente maakt werk van restaura­tie

EDE - Het kleurrijke regenboogbankje dat in het centrum van Ede staat, is deze week door een vandaal volledig zwart geverfd. De gemeente Ede doet aangifte tegen de nog onbekende dader en is bezig om het bankje in ere te herstellen.

