Ede reserveert 30.000 euro voor opknappen van ‘lelijke gevels’ in centrum

Het college van burgemeester en wethouders in Ede heeft opnieuw geld gereserveerd voor het opknappen van gevels in de binnenstad.

Ede kent al enkele jaren een gevelverbeteringfonds. Dat is volgens de gemeente bedoeld om ‘lelijke gevels’ in het centrum een facelift te geven. De afgelopen jaren zijn daar met geld uit het fonds reeds tien gevels aangepakt. Komend jaar is er in totaal 30.000 euro beschikbaar in het fonds. Pandeigenaren kunnen per gevel maximaal 10.000 euro subsidie krijgen.

Panden aan historisch lint

De regeling is van toepassing op panden die onderdeel zijn van het historische lint van Ede. Dat lint loopt van de Amsterdamseweg via de Grotestraat naar de Maanderweg. Daarlangs liggen 73 panden van historische waarde. Ook panden aan de Arnhemseweg en de Nieuwe Stationsstraat komen in aanmerking.

Wethouder Jan Pieter van der Schans hoopt dat het fonds pandeigenaren kan stimuleren om bij eventuele verbouwingen ook de gevel op te knappen.

,,Veel historische gevels zijn de voorbije tientallen jaren verwijderd of aan het oog onttrokken. We zien dat het opknappen van gevels de uitstraling van panden enorm verbetert”, zegt hij. ,,Er is nog genoeg potentie in het centrum van Ede om nog veel meer gevels te verbeteren.”

