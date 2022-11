Edenaar Freek (71) verbolgen over verzoek gemeente om interieurfoto’s: ‘Voelt als inbreuk op mijn privacy’

Ede kan komst kunstijs­baan vergeten: ‘Onbe­schrijf­lijk en schandalig’

Edese schaatsliefhebbers moeten hopen op periodes met stevige vorst om hun hobby in hun woonplaats uit te oefenen. Dan kunnen ze rondjes rijden op de ondergelopen skeelerbaan van de Edese IJsvereninging (EIJV). De droom van een kunstijsbaan in of bij Ede is vervlogen.

21 oktober