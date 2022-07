Edese hoogspanningskabels pas in 2025 ondergronds

Gegroeide vraag naar stroom

Route aangepast

Boven de kern Ede loopt een hoogspanningslijn van Ede-Noord (Knuttelweg) via de Zeeheldenbuurt, Indische buurt, Klaphek en Galvanistraat naar de Pascalstraat. Daar splitst de lijn in tweeën en gaat ondergronds.

Aanleg in 2025

De verwachting is dat in 2025 de start is van de aanleg van het nieuwe tracé en het ondergronds brengen van de kabels. De bovengrondse hoogspanningslijn, inclusief de masten, worden vervolgens in 2026 verwijderd. Oorspronkelijk had de leiding al eind vorig jaar onder de grond moeten liggen.