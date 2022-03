Edese kerkgemeenschap huisvest groep Oekraïense vluchtelingen

,,Hartverwarmend”, zegt Thijmen van Heerde over de hulp die zijn kerkgemeenschap in Ede biedt aan Oekraïense vluchtelingen. Twintig gezinnen hebben gezegd onderdak te willen bieden aan een groep van zo’n twintig Oekraïense vluchtelingen van een bevriende kerkgemeenschap.

De groep, die vooral bestaat uit vrouwen en kinderen, wordt op dit moment opgehaald vanuit Oekraïne. ,,We hebben als Ontmoetingskerk in Ede al jarenlang een band met een kerk in het westen van Oekraïne. Ik ben er zelf ook geweest om bijvoorbeeld te helpen in een weeshuis. Zij hebben ons dit weekend gemeld dat het toch onveilig wordt voor hen en dat een dele van hen weg wil.”

Van Heerde is nu met verschillende gemeenteleden onderweg om hulpgoederen te brengen én mensen mee naar het veilige Nederland te nemen.

Nu al plek waar ze terecht kunnen

Waar andere vluchtelingen niet weten waar ze in Nederland terecht zullen komen, hebben deze mensen al de garantie van onderdak in Ede. ,,Mensen in de kerk waren zo ruimhartig. We hebben enorm veel spullen gekregen, ook nieuwe dingen om de mensen daar te helpen. Gisteren hebben we nog een extra bus gehuurd omdat er zoveel spullen waren ingezameld in de gemeente.

,,Het is zo bijzonder om te zien hoe snel dit gaat. We krijgen geld voor benzine, er is onderdak voor ons geregeld op een tussenstop.” Hij wordt er ‘ook wel stil van'. ,,Uiteindelijk hebben deze mensen veel meer nodig, maar dit kunnen wij nu doen.”

Volledig scherm De Ontmoetingskerk in Ede © Herman Stöver