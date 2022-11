Edese kunstenaars halen duizenden euro’s op voor Oekraïense ouderen met veiling van eigen werk

De veiling was een initiatief van kunstenaarscollectief Platform Edese Kunstenaars (PEK). ,,Een tijd geleden werden wij benaderd door Olena Malashenko”, vertelt PEK-bestuurslid en kunstenaar Freek Stoelwinder. Malashenko, een Oekraïense die woonachtig is in Ede, stelde voor om middels een veiling geld in te zamelen voor eenzame ouderen die een koude winter tegemoet gaan in Oekraïne.