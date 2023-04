Edese wallaby Skippy overleden na aanrijding op de A12

Wat springt daar nou in Ede? Dat lijkt wel een ....!

Soms denk je iets te zien en weet je kort daarna dat je fantasie met je een loopje nam. Dat moeten agenten in Ede dinsdag ook even gedacht hebben toen ze in de omgeving een wit dier zagen rondhuppelen. Het leek wel een kangoeroe! En het bleek ook echt een kangoeroe te zijn.