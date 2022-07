Edese zorgen over Veenendaals sluipverkeer

Heij constateert dat afwikkeling via de Rondweg-Oost problematisch is en er pas in 2026 zicht is op verbreding van deze verkeersader. Hij stelde vragen over dit probleem aan het college van burgemeester en wethouders.

Grondtransport op Veenendaals grondgebied

In hun antwoord zeggen B en W dat het fenomeen sluipverkeer in het Binnenveld bekend is. Er is overleg met de andere gemeenten (Wageningen, Rhenen en Veenendaal) over een oplossing. Die is er nog niet, want er spelen meer problemen in het gebied. B en W hebben wel goed nieuws over grondtransporten die binnenkort gaan spelen: die blijven grotendeels op Veenendaals gebied.