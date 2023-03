Eerste tentfeest voor plattelandsjongeren in Edes weiland: ‘Zeker vijftien vriendengroepen zijn hierbij betrokken’

met video De Vlinder­stich­ting zet zich veertig jaar in voor vlinders: ‘Maar we blijven nodig’

Het gaat slecht met de vlinders in Nederland. Maar de zaken zouden er nog veel slechter hebben voorgestaan als De Vlinderstichting in Wageningen zich niet had ingezet voor het beestje. Dit jaar bestaat de stichting veertig jaar.