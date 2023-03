Erehaag van agenten voor ongeneeslijke zieke collega: zijn laatste wens was trouwen met zijn geliefde

indebuurt.nl Bureau Arnhem bij jou thuis: zo win je een bezoekje van de Arnhemse politie

Arnhemse politiefans opgelet! Ben je benieuwd hoe een dienstauto er vanbinnen uitziet of vraag je je af wat een agent dagelijks bij zich draagt? Wil je de politie graag ontmoeten zónder de wet te overtreden? In Arnhem is dat nu mogelijk door mee te doen aan een winactie.