Erwin, die op school niet mee kon komen, levert nu planten in heel Nederland: ‘Luikjes gingen open in mijn hersenen’

De vogels fluiten vrolijk, het lijkt weer lente na alle regenbuien van de laatste dagen. Adams kijkt om zich heen, overal staan rhododendrons. ,,Hier ben ik op mijn plek, op het land waar mijn vader vroeger zijn boerderij had. Het boerenleven was niets voor mij, wist ik al snel. Naast de kippenschuur kreeg ik een klein stukje tuin. Met gras, plantjes en later een heg. Daar is de liefde ontstaan voor alles wat groeit en bloeit.”

Moeite met lezen en schrijven

Hij zag andere kinderen in de klas wel snel vooruitgaan. ,,In groep 4 ging ik naar speciaal onderwijs. Dat was aan de ene kant lastig, ik moest veel vriendjes achterlaten. Maar het was ook goed om in de nieuwe klas te merken dat ik niet in alles de slechtste was.”