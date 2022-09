Experts verbijsterd over lozen vervuild grondwater van Enka-fabriek op de Rijn: ‘Konden niet geloven dat het serieus was’

Gifcock­tail in grondwater Ede-Zuid: opruimen gaat nog honderd jaar duren

EDE - Het grondwater in Ede-Zuid is vervuild met een cocktail van giftige stoffen. Vooral een hoge concentratie sulfaat, maar ook zware metalen als zink en nikkel en zeer giftige chloorverbindingen. Mogelijk zit er zelfs dioxine in de grond, dat bij het RIVM op de lijst Extreem Risicovolle Stoffen staat. Dit is in een van de peilbuizen aangetroffen.

29 juli