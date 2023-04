Felle brand in woning Ede: veel schade, geen gewonden

Afgelegen azc bij Deelen opent eindelijk de deuren: tweehon­derd asielzoe­kers worden volgende week verwacht

Het heeft even geduurd, maar volgende week arriveren dan eindelijk de eerste bewoners van een nieuw asielzoekerscentrum (azc) vlak bij vliegveld Deelen tussen Ede en Arnhem. Op hetzelfde terrein wonen ook arbeidsmigranten. In Ede was lange tijd ongeduld over de tijd die het COA nodig had het afgelegen azc in gebruik te nemen.