Fietser breekt enkel bij botsing met scooter in Ede

update Aanrijding met motor en meerdere auto’s zorgt voor file op de A30 bij Ede

Een aanrijding met meerdere voertuigen, waarbij ook een motor is betrokken, zorgt woensdagavond voor stevige vertraging voor verkeer op de A30 bij Ede. Het ging mis rond 17.15 uur, het is kort na het incident niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt.

18:31