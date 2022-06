Fietser en scooterrijder zwaargewond bij botsing in Bennekom

Eindelijk zicht op nieuwbouw in Otterlo

Otterlo smacht naar woningen, maar er is al jaren geen nieuwbouw gepleegd in het dorp. De stikstofcrisis is een van de belangrijkste oorzaken. Ruim een jaar geleden presenteerde wethouder Peter de Pater plannen voor nieuwbouw langs de Weversteeg. Nu begint de papierwinkel om de woningbouw ook daadwerkelijk mogelijk te maken.

2 juni