Fietser gewond bij aanrijding met auto in Bennekom

Bestuurder Oekraïense auto rijdt met brandend motorblok over de A30

EDE - Een opmerkelijk incident op de A30 in Ede. Daar zagen medewerkers van de douane ter hoogte van de afrit Kievitsmeent afgelopen vrijdagavond een brandende auto rijden. De bestuurder, die onderweg was vanuit Oekraïne naar Zaandam, had de brand zelf nog niet opgemerkt.

15 april