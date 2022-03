Fietser gewond door botsing in Ede, automobilist aangehouden

De fietser raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd.



In de auto bleef iedereen ongedeerd. De politie nam een ademtest af van de bestuurder van de auto. Wat daaruit kwam, is niet bekend.



Hij werd even later aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Voor welk feit hij werd aangehouden is niet bekend. Voor het ongeval werd in eerste instantie een traumateam ingezet, maar de helikopter uit Amsterdam kwam uiteindelijk niet ter plaatse.