Fietser komt hard ten val bij ongeluk en moet naar ziekenhuis

Chloorvrij buitenbad Edes zwembad al dagen dicht, bacterie de boosdoener

Het natuurgezuiverde buitenbad van zwembad De Peppel in Ede is nu al een week met roodwitte linten afgeschermd. Zwemmen is verboden, omdat te hoge waardes van de Pseudomonas-bacterie in het water zijn aangetroffen.

21 augustus