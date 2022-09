Fonkelnieuw schoolgebouw springt in het oog in Overwoud: ‘Mooi, schoon en licht, maar pauzes zijn te kort’

Nieuwe dorpshuis in Otterlo wordt groter, met dank aan de biljart­clubs

Het nieuwe multifunctionele dorpshuis in Otterlo wordt groter dan aanvankelijk was bedacht. Vooral de komst van een extra biljartzaal draagt bij aan het grotere oppervlak van de nieuwbouw. Daarnaast is er in de nieuwste versie van de bouwplannen ook meer ruimte gereserveerd voor de zorgfunctie in het gebouw.

29 augustus