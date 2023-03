Fransisca (25) organiseert spelletjesavonden in Ede: 'Iedere volwassene is welkom'

indebuurt.nlIn buurtgebouw De Stek organiseert Fransisca Blaauw (25) op donderdagen in oneven weken een spelletjesavond. Alle verschillende leeftijdsgroepen (vanaf 18 jaar) zijn er te vinden en het is een fijne ontmoetingsplek. “Ik vind het belangrijk dat het gezellig en vooral laagdrempelig is voor de mensen. Het zijn voornamelijk bordspellen en kaartspellen die mensen spelen en ze mogen zelf natuurlijk ook hun favoriete spel meenemen.”

Fransisca is opgegroeid in Leeuwarden, waar een paar jaar geleden de liefde voor het spelen van spelletjes begon. “Mijn ouders houden niet van spelletjes spelen en ik was op zoek naar een plek waar ik gezellig met mensen deze passie kon delen. Ik kwam terecht bij een spelletjesavond waarbij we in de pub in Leeuwarden steeds afspraken. De sfeer was heel erg gezellig en we speelden de hele avond spelletjes onder het genot van een drankje. Voor mijn studie Social Work ben ik naar Ede verhuisd en was ik op zoek naar iets vergelijkbaars. Helaas kon ik niet vinden waar ik op zoek naar was”, vertelt Fransisca.

Buurtgebouw de Stek

Via een vriend kwam Fransisca terecht bij FlowerPower, een bewonersinitiatief in de Bloemenbuurt van Ede. “Zij hebben het verlangen om een plek te hebben waar de buurt kan samenkomen, daarnaast organiseren ze verschillende activiteiten voor de buurt. Ik hoorde van een vriend dat zij ook een spelletjesavond wilden organiseren, dus ben ik via FlowerPower de spelletjesavonden gestart. In de buurt hebben we geflyerd voor onder andere de spelavonden en zo zijn er mensen op afgekomen.” De avonden vinden plaats in buurtgebouw De Stek aan de Begonialaan, waar genoeg tafels staan om spelletjes te spelen. “Eerst drinken we gezellig koffie en thee met elkaar en daarna verplaatsen we ons naar de tafels om spelletjes te spelen. Er liggen veel spellen van mijzelf die we spelen, maar mensen kunnen altijd zelf spellen meenemen.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Een selectie van de spellen in buurtgebouw De Stek. © Nadia van der Sar

Ontmoetingsplek

Door het spelen van de spelletjes ontstaat er al snel een gezellige sfeer. “Er komen mensen van verschillende leeftijden en dat zorgt voor een hele leuke dynamiek in de groep. Mensen komen voor het sociale aspect én voor het spelen van spelletjes. Soms spelen we een partyspel wat je makkelijk op tafel legt en niet te ingewikkeld is. Maar het is geen mens-erger-je-niet-niveau wat we spelen. We hebben ook moeilijkere strategische spellen die de hele avond duren.” Voor nu heeft Fransisca haar doel bereikt: “De spelletjesavonden zijn een plek waar mensen spellen spelen en kunnen aanwaaien wanneer ze willen. Momenteel zijn er zo’n twee à drie tafels gevuld met mensen, waar ik al heel blij mee ben. Maar ik hoop dat er in de toekomst nog meer mensen op de spelletjesavonden afkomen!”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Ede. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!