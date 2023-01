‘G.I.N.A, Gina Lollobrigida’: de yell van de waterpoloërs van Polar Bears zal zondag net iets harder klinken

D66 opent meldpunt verkeers­over­last Bennekom door wegafslui­ting: ‘Gemeente moet direct ingrijpen’

Stephan Neijenhuis had het snel gezien. Na een dag afsluiting van de Edeseweg in de richting Ede, vindt de voorman van D66 in de gemeente het al genoeg. Het geeft te veel overlast in Bennekom. Daarom is zijn partij een meldpunt gestart, waar mensen klachten kunnen melden.

17 januari