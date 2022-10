Geen Verstappenbocht meer, nog wel Koos Kikker in vernieuwde ziekenhuis Ede

nieuw in de vallei Caitlin wast, blaast en trimt honden om vachtpro­ble­men te voorkomen

Dat alleen showpoedels geregeld naar de hondentrimsalon gaan, is achterhaald. Alle hondenrassen hebben volgens Caitlin Lekatompessy (23) uit Ede op zijn tijd baat bij een grondige was-, blaas- of trimbeurt. In haar gloednieuwe salon Cait’s & Dogs aan de Fliertseweg in Lunteren zijn daarom alle blaffende en miauwende harige viervoeters welkom.

29 september