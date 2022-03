Gelderland en Ede investeren 2 miljoen voor schonere lucht in de stad

Ede komt stembureau­le­den tekort na 65 ziekmeldin­gen: ‘Maar we denken dat we het rond gaan krijgen’

Daags voor 16 maart, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, komt Ede in ieder geval nog ‘zes à zeven’ stembureauleden tekort. De reservelijst is leeg, afgelopen dagen meldden zo’n 65 gegadigden zich ziek. Maar: ,,We verwachten dat het gewoon gaat lukken", zegt een gemeentewoordvoerder.

15 maart