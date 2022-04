Gelderse miljoenen voor opkopen kalverhouderijen al op: provincie hoopt op meer geld van het Rijk

Vrouw gewond bij aanrijding tussen bedrijfs­bus en personenau­to in Wekerom

WEKEROM - Op de Lage Valkseweg in Wekerom zijn zaterdagochtend een bedrijfsbus en een personenwagen met elkaar in botsing gekomen. Bij dat ernstige ongeval sloeg de personenwagen over de kop en belandde zo in de sloot. Een vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

19 maart