Gemankeerd DTS Ede onderuit, Candia’66 viert periodetitel met ruime zege, SDS’55 naar tweede plek

Arnhemse straten, lanen, wegen en dreven: dit is het verschil

De Amsterdamseweg, Huijghenslaan, Dreef en Velperweg zijn al heel lang onderdeel van het Arnhemse wegennetwerk. Maar waarom heten deze wegen in Arnhem -laan, -dreef of -straat? Die reden is in het verleden te vinden!