Gemeente Ede moet in tweede halfjaar 201 statushouders huisvesten

Het klooster is als een hogedruk­pan: ‘Alles wat buiten gebeurt, inclusief kleine oorlogjes, gebeurt ook hier’

Leven met zestien vrouwen in stilte en afzondering is ingewikkelder dan je denkt. Zuster Benedict weet er alles van: ze leeft al 45 jaar ‘in stilte en afzondering’. ,,In het klooster is weinig afleiding en aan moeilijkheden valt niet te ontsnappen.’’