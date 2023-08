A12 tussen Arnhem en Duitse grens in beide richtingen wekenlang dicht; half uur langer onderweg

Wie vanuit Zevenaar of Doetinchem denkt ’s avonds even op visite te gaan bij de schoonfamilie in Arnhem, zal de komende weken even achter de oren moeten krabben. Delen van het traject van de snelweg A12 tussen het Velperbroekcircuit en de Duitse grens gaan vanaf maandag 21 augustus op werkdagen op slot vanaf 21.00 uur.