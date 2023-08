Turnclub P.i.T wil professio­ne­le hal bouwen in Ede-Zuid: ‘Bouw begint hopelijk in oktober’

Turnen is populair in Ede. De vijf plaatselijke verenigingen hebben samen meer dan tweeduizend leden, die de sport op verschillende niveau’s beoefenen. Het grootste deel sport in de gymzalen die verspreid over de gemeente staan. In Ede-Noord staat weliswaar een professionele accommodatie, maar die is overvol. Vandaar dat P.i.T een tweede hal wil bouwen aan de Geerweg in Ede-Zuid.