Gewonde bij aanrijding in Ede

Mountainbi­ker wordt onwel tijdens rit in bos in Ede en overlijdt

EDE - In het bos aan de Hessenweg in Ede hebben mountainbikers maandagochtend rond 11.45 uur een onwel geworden sporter aangetroffen. De man was waarschijnlijk door zijn onwelwording met zijn mountainbike gevallen en bewusteloos geraakt. Hulpverleners hebben de man proberen te reanimeren, maar het slachtoffer is overleden.

2 januari