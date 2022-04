Gezucht en gekreun op station Ede-Wageningen om storing: ‘Geen treinen? Wat moet ik nu?’

,,Dit hadden ze toch wel even in Amersfoort kunnen vertellen?’’, foetert een ouder stel dat de trappen van het perron op station Ede-Wageningen afdaalt. Ruim een half uur eerder stapten ze in Amersfoort op de trein naar Arnhem. Het blauwe stoptreintje van Connexxion rijdt alsof er niets aan de hand is. En dus gingen ze naar Ede. Maar daar blijkt dat alle NS-treinen stil staan. ,,We kunnen dus niet naar Arnhem.”



Op het perron staan overal bellende mensen, die zo proberen toch iets van vervoer te regelen. Betsy Brossman uit Amerika komt aanfietsen op een ov-fiets. ,,Ik moet naar Den Helder. Naar een vriend. Maar ik begrijp dat dat ’m niet wordt.”



Ze loopt weer weg van het station. Een ander meisje zou naar Utrecht. Nu gaat ze terug naar Wageningen. ,,Daar zitten vrienden in het café. Dus dan moet ik daar maar naar toe, ga ik later wel naar huis.”