Groen licht van rechter voor nieuwe wijk in Wekerom: woningbouw weegt zwaarder dan belang loonbedrijf

Herdenkingswedstrijd Theo Bos is voor altijd een held bij Vitesse: ‘In de spelerstun­nel zette hij al de toon’

In 2013, op veel te jonge leeftijd (47), overleed Theo Bos. Hij was een icoon van Vitesse. Telg van een gouden lichting. Een voorbeeld. Een vaderfiguur. Vrijdag speelt Vitesse de jaarlijkse herdenkingswedstrijd voor hem, de Nummer 4-wedstrijd. Deze is speciaal.