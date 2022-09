‘Hé, manwijf!’ Ronnart (24) uit Ede werd jarenlang gepest om zijn borstgroei

Al jaren heeft de schuchtere Lourens last van de ophopingen van lichaamsvet en borstklierweefsel op zijn romp. Twee bulten, die daar volgens hem niet thuishoren. Een overblijfsel van een tumultueuze jeugd. Stress is de boosdoener. Daar is hij van overtuigd.

Lourens groeit op in een moeilijke gezinssituatie. Zijn ouders gaan al vroeg uit elkaar en zijn oudere broer, die een zware vorm van autisme heeft, mishandelt hem met enige regelmaat. ,,Hij sloeg, schopte en wurgde me tot ik bont en blauw was. Soms zat hij me achterna met een mes. Voor hem was het een manier van aandacht vragen. Voor mij was het een hele heftige tijd.”