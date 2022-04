Heideweek moet Ede in augustus weer paars laten kleuren: ‘Vanaf nu volle kracht vooruit’

Groot deel Oekraïense vluchtelin­gen in Harskamp niet gevacci­neerd, GGD gaat prikken

De Oekraïense vluchtelingen die momenteel in de noodopvang in Harskamp verblijven en nog niet zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, krijgen daartoe binnenkort de kans. De GGD Gelderland-Midden wil het voor hen mogelijk maken om in de noodopvang een coronaprik te halen.

15 maart