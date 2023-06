Heldere middag en avond in Ede

Frank Ashleigh (1924-2023) gaf Prins Charles trots vliegles in zijn ‘Horsa’ van de Slag om Arnhem

,,Don’t touch me. Raak me niet aan!” De maandag in een ziekenhuis in Londen overleden Britse oorlogsveteraan Frank Ashleigh (98), piloot van een zweefvliegtuig tijdens de Slag om Arnhem, hield er niet van als iemand hem wilde helpen om uit de taxi te stappen die hem naar herdenkingsplekken van de Tweede Wereldoorlog bracht.