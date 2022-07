Henk en Marja genieten elke keer weer van Veluwse Fietsvierdaagse: Er valt zoveel te zien, overal is het weer anders’

Agressieve scooterrij­der met opvallend rode vlekken in gezicht gaat door het lint bij verkeersru­zie in Ede

Een verkeersruzie is totaal uit de hand gelopen in Ede. Daar kregen een automobilist en een scooterrijder onenigheid omdat die laatste zich niet aan de regels hield. De bestuurder van de brommer, die opvallende rode vlekken in het gezicht had, ging vervolgens compleet door het lint.

5 juli