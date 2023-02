Het is nog steeds ijskoud in het huis van Joop: 'Soms vraag ik me af of ze wel capabel genoeg zijn’

Vloerver­war­ming in Bea’s apparte­ment is al jaren een drama: ‘We betalen fors voor een falend systeem’

Al ruim twaalf jaar woont de 68-jarige Bea Onderstal in een van de appartementencomplexen op het Baron van Wassenaerpark in Bennekom. Een modern onderkomen van 75 vierkante meter, in een rustige omgeving en van alle gemakken voorzien. Alhoewel, al sinds de oplevering is iets niet in orde. ,,In de zomer is het er te warm en in de winter te koud.”