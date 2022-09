Hoge Veluwe sluit weg door park om stikstofuitstoot

OTTERLO - Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft de De Wetweg door het park afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Volgens het park is dat nodig om de kwaliteit van stuifzandgebied Het Otterlose Zand te herstellen. Door stikstofuitstoot en milieuvervuiling is dit beschermde gebied er matig tot slecht aan toe.

De De Wetweg loopt van Jachthuis Sint Hubertus in het park naar Otterlo. De afsluiting betekent niet dat het jachtslot niet meer per auto bereikbaar is. Een andere weg, iets verder naar het oosten brengt automobilisten ook tot aan het slot. Ook museum Kröller-Müller en het bezoekerscentrum van het park zijn nog vanuit verschillende kanten per auto te bereiken. Het is de eerste keer dat het park vanwege stikstof vrijwillig een weg afsluit.

Dwars door het Otterlose Zand

Nederland heeft het grootste areaal aan stuifzand in Europa en moet dat behouden, herstellen en beheren. Het meeste stuifzand is te vinden op de Veluwe. Het Otterlose Zand is met 324 hectare het grootste gebied. Maar het stuifzand groeit dicht met grove dennen en ongewenst mos.



Dat heeft weer gevolgen voor de bijzondere planten en insecten die op stuifzand voorkomen. De belangrijkste oorzaak van de achteruitgang is de stikstofuitstoot van verkeer in en rond het park, zeggen de parkbeheerders. Door stikstofneerslag worden kwetsbare planten overwoekerd door sterkere soorten, zoals bramen.

Ook stikstof van buiten het park komt op de natuur terecht

De De Wetweg voerde dwars door Het Otterlose Zand. Behalve de wegafsluiting gaat De Hoge Veluwe de komende tijd ook alle bomen en struiken die na 2007 in het stuifzand zijn gegroeid wegkappen. Later volgen nog meer maatregelen om het stuifzandgebied te verbeteren. Dienstauto's van het Park rijden waar nodig nog wel in het gebied. ,,Maar dat is wel een groot verschil, één dienstauto of dagelijks honderd auto's van recreanten”, zo zegt de woordvoerder.

Of de afsluiting effect gaat hebben op de natuur , is de vraag, Net buiten het park loopt een veelgebruikte provinciale weg tussen Otterlo en Hoenderloo. ,,We monitoren hoe het met het natuurgebied gaat in de komende tijd. Maar dit is een van de maatregelen die we zélf kunnen nemen om de uitstoot vlakbij het gebied te verminderen.”

Oudere bezoekers probeerden sluiting te voorkomen

Oudere bezoekers hebben nog geprobeerd om de afsluiting van de weg te voorkomen, omdat het park naar hun mening steeds minder toegankelijk wordt voor mensen die niet meer zo goed kunnen lopen of fietsen. Maar volgens de parkdirectie is de afsluiting een noodzakelijk onderdeel van een pakket aan maatregelen om het stuifzand te redden.

Volledig scherm Het bezoekerscentrum in het hart van park De Hoge Veluwe, dat is nog wel met de auto bereikbaar. © Herman Stöver